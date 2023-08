Barcellona | Xavi | “Neymar? Non posso anticipare nulla | molto dipende anche dal fair play finanziario”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “? Non. L’anno scorso ho detto il nome di un giocatore di un’altra squadra e si sono arrabbiati. Entro la fine del mercato vedremo”. Il tecnico del, al termine del trofeo Gamper vinto contro il Tottenham preferisce non sbilanciarsi ai microfoni di TV3 sull’ipotesi di un ritorno in maglia blaugrana di. L’attaccante brasiliano, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, avrebbe infatti chiesto al PSG di essere ceduto entro questa sessione di mercato.“Vedremo. C’è ancora molta strada da fare fino al 31 agosto, tantodal”, ha ammesso, che si è comunque detto soddisfatto del modo ...