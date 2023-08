Barbara D' Urso? Presto una grande sorpresa | voci sulla vendetta di Carmelita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) "Penso che l'addio a Mediaset non costituisca l'epilogo della sua carriera. Si starà già reinventando in nuove vesti, la prossima stagione tv potrebbe riservarci sorprese”: Alex Belli lo ha detto a proposito diD'in un'intervista al settimanale Novella 2000. A partire da settembre la conduttrice, infatti, non sarà più al timone di Pomeriggio 5, una trasmissione di cui l'attore è stato spesso ospite in passato. Nuovi progetti lavorativi attendono anche Alex Belli, che farà parte della prossima edizione di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Al magazine, l'attore nonché ex gieffino ha spiegato che la sua partecipazione al talent è stata a un passo dal diventare realtà anche negli anni scorsi: "È da diversi anni che Carlo Conti mi propone di partecipare al suo programma, tuttavia si sono sempre ...