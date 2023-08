Bankitalia | tassi sui mutui salgono ancora | a giugno 4 | 65%

Il ministero ha fatto sapere, infine, che 'gli istituti bancari che hanno già adeguato isulla raccolta così come raccomandato lo scorso 15 febbraio con specifica nota da, ...In giugno idi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni ... Secondo i dati riportati da 'Banche e moneta' di, la quota con periodo di ...Intantosegnala che isui mutui salgono ancora, a giugno 4,65%. In giugno idi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi ...

Bankitalia, prestiti ancora in calo a giugno. Tassi mutui al 4,65% LA STAMPA Finanza

In giugno i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al ...I tassi d'interesse sui mutui sono al 4,65%, alti rispetto a quelli che le famiglie erano abituate a vedere ad inizio 2022.