(Di mercoledì 9 agosto 2023) Pubblicato l’avviso “” sul sito del dipartimento per lodella presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale sono state fornite le indicazioni relative alla presentazione della domanda, nonché i relativi termini e requisiti, pere ottenere il. Si tratta, di fatto, di una sovvenzione, di importo massimo non superiore a 700mila euro che può essere destinata a opere di intervento che abbianoobiettivi: la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; migliorare la qualità urbana e procedere con la riqualificazione del tessuto sociale; l’incremento della sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attivitàiva; la diffusione della cultura del rispetto e della ...

Alla realizzazione dei progetti è destinato un finanziamento complessivo pari 75.000.000,00 euro a valere sulle risorse del Fondoe Periferie annualità 2023 (decreto del Ministro per loe ...È stato pubblicato lunedì 7 agosto, il super attesodel concorso per docenti di educazione motoria della scuola primaria . Per partecipare ci sarà ... rendere l'attività fisica e loa scuola ...Si cercano associazioni e società sportive interessate di r.m. 'Il Settore coordinamento politiche e fondi europei - turismo edella Regione Piemonte ha emanato unrivolto ai Comuni, in forma singola o associata, per finanziare interventi in ambito sportivo finalizzati all'acquisto o noleggio di attrezzature, ...

Bando “Sport e Periferie 2023”: a chi spetta e come richiedere il contributo QuiFinanza

È stato pubblicato lunedì 7 agosto, il super atteso bando del concorso per docenti di educazione motoria ... rendere l’attività fisica e lo sport a scuola centrali a tutte le età. Perché l’attività ...Piscine comunali a bando ad inizio 2024 Secondo Cesare Muzi non sarà così. Dopo le dichiarazioni delle scorse settimane del presidente della Nautilus, Alberto Braccini, che annunciava l’ipotesi della ...