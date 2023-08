Banche tassate sugli extraprofitti | “Una non soluzione al carovita”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “L’ennesima manovra ‘una tantum’. Una volta esaurito il ‘tesoretto’ da circa 3 miliardi, tutto tornerà come prima”. Carlo Piarulli, capo dipartimento credito & finanza di Adiconsum, è decisamente tranchant sulla questione relativa alla tassazione degli extra profitti delle, varata lunedì 7 agosto dal Consiglio dei ministri nel Decreto legge Omnibus, e che martedì 8 ha registrato, come primo effetto, la pesante flessione (poi mitigata mercoledì) dei titoli bancari (dal – 5,94% di Unicredit al – 8,67% di Intesa Sanpaolo, dal -9,09% di Banco Bpm fino al – 10,94% di Bper Banca) che, oltre a ‘bruciare’ 8,65 miliardi di capitalizzazione, hanno causato lo scivolone di oltre due punti percentuali del listino Ftse Mib, assestatosi a quota 27942. “Lungi da noi l’idea di prendere le ‘difese’ degli Istituti di credito, che sanno ampiamente tutelarsi – chiarisce subito ...

LA STAMPA 'Caro mutui,le, tre miliardi dagli extraprofitti' apre il quotidiano torinese. Nel taglio alto spicca il bilancio della legge delega sul fisco ('Fisco senza coperture, conto ...I numeri non saranno irrilevanti: "Non entriamo nel merito delle cifre " dice il ministro dei Trasporti " ma basta guardare gli utili del primo semestre 2023 delleper capire che non stiamo ...ladre, colpiamole! Però se veramente si volevano colpire gli EXTRA PROFITTI bisognava andare ... Avete idea quanto guadagnano le aziende hi tech e come sonoQueste aziende, come Amazon, ...

Banche, i dettagli della tassazione straordinaria del 40% sugli ... SoldiOnline.it

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, grazie al mini rimbalzo messo a segno dalle banche sulla scia delle ricoperture dopo lo sciv ...La tassa sugli extra profitti delle banche, insieme a una serie di altre misure previste dal Governo Meloni, ha tutto il potenziale di mettere in ginocchio l'Italia.