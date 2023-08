Banche | Salvini | ' redistribuire ricchezza opera doverosa' **

Il ministro ha lasciato invece ail compito di presentare una proposta, quella per tassare gli extra margini delle, di competenza dell'Economia. Un piccolo giallo, insomma. Anche ...Le reazioni alla misura "Una norma di equita' sociale", dice il vice premier Matteo. "Un ... Da marzo il Movimento 5 stelle chiede un intervento sugli extraprofitti accumulati dalle", ......e Tajani ha provocato. Nemmeno un elefante in una cristalleria avrebbe saputo fare peggio. ... ma sarebbe meglio dire piangere, sono gli applausi che la sovratassa sulleha raccolto da ...

Salvini: 'Prelievo da extraprofitti banche'. E le cifre 'Non entriamo nel merito. Alcuni miliardi' Repubblica TV

In attesa che la norma venga limata, rivista e resa definita per l’invio al Quirinale per la firma, le banche hanno bruciato 8,96 miliardi, rappresentando quasi un terzo delle perdite di Piazza Affari ...Deflazione in Cina e tensioni bancarie mandano in rosso i mercati oggi. Cosa succede e perché c'è il rischio crollo con notizie poco rassicuranti per l'economia e la finanza globali.