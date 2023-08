Banche | Marattin Az-Iv | ' da Meloni su Bce errore da primo anno economia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Da oggi viviamo in un Paese in cui il presidente del Consiglio ha affermato che quando la banca centrale aumenta i tassi di interesse, come conseguenza i prezzi aumentano". Lo dichiara Luigi, deputato di Azione-Italia viva, a proposito delle parole di Giorgiasulle politiche della Bce. "La mia mente corre ai milioni di studenti dideldi tutto il mondo che, da diversi decenni, studiano che in realtà è esattamente il contrario. Chissà cosa devono pensare in questo momento", conclude.