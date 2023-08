Banche | il 91 | 6% degli italiani favorevole all' imposta Salvini ad Affari | Così taglio tasse e aiuti alle famiglie

... che ha l'obiettivo di limitare alcune attività legate alle criptovalute e di facilitare la creazione di un ambiente più equo per leimpegnate nell'assistenza al settoreasset digitali. ......e la stabilitàistituti di credito. La norma potrebbe ancora subire modifiche e il clima bancario rinvigorirsi ulteriormente. C'è però preoccupazione soprattutto per la tenuta dellepiù ...... una scelta che ha spaventato gli investitori - che sono corsi a vendere le azioni dellegenerando un pesante sell off a Piazza Affari - e non solo. A rischio è il sentiment generale...

Tassa sugli extraprofitti delle banche, le posizioni dei partiti Il Sole 24 ORE

La vicenda della norma che colpisce gli extra-profitti delle banche, inserita nel calderone del cosiddetto “Decreto Asset” (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economic ...(Teleborsa) - Continua a far discutere la tassa sugli extraprofitti delle banche ma l'esecutivo tira dritto e difende l'operato. "Con la tassa sui guadagni straordinari della banche vorremo confermare ...