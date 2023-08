Banche | Casasco Fi | ' extraprofitto non tassato in quanto tale | ma se sbilanciato e ingiusto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Quando il presidente dell'Abi, Patuelli, venne ad aprile al gruppo Forza Italia ebbi un'interlocuzione con lui e sollevai proprio il problema della differenza tra tassi attivi e tassi passivi e feci presente che la situazione era diventata insostenibile per famiglie ed imprese. Lo stesso ministro Giorgetti e la presidente della Commissione europea von der Leyen si sono espressi in questo senso più volte". Così Maurizio, deputato di Forza Italia e presidente onorario di European Entrepreneurs, nonché presidente emerito di Confapi, ospite di Coffee Break su La7. "Oggi è vero quello che dice il Mef - sottolinea l'esponente azzurro -, che se si fosse intervenuti per tempo lo sbilanciamento non sarebbe stato. Sono molto orgoglioso di essere in Forza Italia perché credo che oggi il mio partito stia svolgendo un'azione ...