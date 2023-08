Banche | Bonelli Avs | ' non si ripetano errori | chi ha accumulato restituisca ai cittadini'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Dopo aver abrogato la tassa sugli extraprofitti energetici istituita dal governo Draghi, che aveva incassato solo 2,7 miliardi su una previsione di 11, il governo Meloni ha proposto una nuova tassa, stimando un incasso di 2,5 miliardi. E sebbene la scadenza per il pagamento fosse prevista per il 30 giugno 2023, al 30 giugno sono stati versati solamente 82 milioni euro. Questa mancanza ha portato il governo a prorogare il pagamento al 30 novembre. Sorprendentemente, nonostante le mancate entrate, in entrambi i casi non sono stati avviati accertamenti fiscali. Stiamo parlando di oltre 40 miliardi di euro di extraprofitti". Lo sottolinea, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "Le società energetiche, farmaceutiche e bancarie hanno ammassato enormi ricchezze a spese dei ...

Banche: Bonelli (Avs), ‘non si ripetano errori, chi ha accumulato ... Il Sannio Quotidiano

