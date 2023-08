Banche | Bonelli Avs | ' Chi ha accumulato ricchezze ora restituisca alla società'

A proposito della nuova tassa sugli extra profitti delle, Angeloha pubblicato una nota ufficiale in cui elenca gli interventi necessari. 'Dopo aver abrogato la tassa sugli extraprofitti energetici istituita dal Governo Draghi, che aveva ...Lo sottolinea, in una nota, il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "Le società energetiche, farmaceutiche e bancarie hanno ammassato ...... oltre ai rappresentanti di Alleanza Verde - Sinistra Angeloe Nicola Fratoianni . Assente ... E infatti oltre all' assalto alle(ma non dovevano essere quelli che "Non si disturba chi ...

Banche: Bonelli (Avs), 'non si ripetano errori, chi ha accumulato restituisca ai cittadini' La Gazzetta del Mezzogiorno

Bonelli (Avs): "Le società energetiche, farmaceutiche e bancarie hanno ammassato enormi ricchezze a spese dei cittadini italiani. È cruciale che queste aziende restituiscano equamente alla società in ...Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Dopo aver abrogato la tassa sugli extraprofitti energetici istituita dal governo Draghi, che aveva incassato solo 2,7 miliardi su una previsione di 11, il governo Meloni ha ...