Balotelli paparazzato in Italia | l’indizio infiamma il mercato in Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’ultima stagione di Mariocon la maglia del Sion è stata da dimenticare e si è conclusa con l’amara retrocessione. Il rendimento del calciatoreno non è stato all’altezza e sono in corso valutazioni sul futuro dell’attaccanteno. Il contratto del calciatore è in scadenza al 30 giugno 2024, la rottura con il club svizzero è inevitabile e potrebbe concretizzarsi anche la rescissione del contratto. Le qualità di Marionon sono assolutamente in discussione, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e la carriera è stata condizionata dalle situazioni fuori dal campo. Foto di Jean-Christophe Bott / AnsaCome confermano i giornali di gossip l’attaccante è statoa ...