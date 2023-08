Ballando con le Stelle | giuria sostituita in toto? Milly Carlucci | “Nessuno riconfermato”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Colpo di scena acon le, infatti, ha fatto delle confessioni inedite in merito alla. Per diverso tempo si sono susseguite notizie e indiscrezioni in merito a coloro i quali sarebbero stati riconfermati e a quelli che, invece, sarebbero stati mandati via. Tra di loro si è molto parlato di L'articolo proviene da KontroKultura.

Milly Carlucci , è tornata a parlare della nuova, attesissima edizione del talent show di Rai1,le Stelle .le Stelle, parla Milly Carlucci: "La giuria dev'essere messa in discussione, non è stata riconfermata" Da diverse settimane ormai arrivano indiscrezioni sul cast ...Bruno Barbieri scende in pista a 'le Stelle' nel cast di ottobre Bruno Barbieri mette da parte la casacca da chef per indossare le scarpe da ballo. Secondo Dagospia non ci sarebbero dubbi: nel cast della prossima stagione ...... Anche Selvaggia Lucarelli potrebbe seriamente rischiare di non essere riconfermata Alberto Matano e Rossella Erra a rischio Parla la conduttrice E se la giuria dile stelle pare non ...

Rai, Ballando con le stelle: il colpo di Milly Carlucci arriva da Amici Il Tempo

Cresce l’attesa in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle , che tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre. Nelle scorse settimane, dopo l’addio a ...Bruno Barbieri sarebbe uno dei nuovi concorrenti del programma di Raiuno, Ballando con le Stelle. Ecco le indiscrezioni ...