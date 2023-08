Ballando con le stelle | chi sono i primi quattro concorrenti

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Starebbe già prendendo forma il nuovo cast dicon le. Milly Carlucci ha preferito mantenere ancora il silenzio per il resto dell’estate. Ma c’è qualcuno che avrebbe già spifferato tutto. I, infatti, sarebbero già stati scelti dalla produzione. Ecco di chi si tratta. Milly Carlucci nel prossimo autunno tornerà al timone dicon le. Dopo i numerosi rumori sul futuro della conduttrice, lo show di ballo in prima serata è stato confermato per un’altra edizione, che sarà senza dubbio un successo. Infatti, tra un’indiscrezione e l’altra pare che già sia stato deciso un pezzo del nuovo cast che approderà in studio. Per il momento sarebberogià confermati. Le prime ...