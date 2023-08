(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Rai ha battuto Mediaset 2 a 0 con ispotzionali che anticipano ildi Caterinae Pinonellereti. Dopo aver visto idi Bianca Berlinguer e Myrta Merlino – arrivate a Mediaset dopo decenni passati altrove – in queste ore sono finiti in rotazione televisiva anche quelli di Caterinae Pino, impegnati rispettivamente con gli show La Volta Buona e Il Mercante In Fiera. Nel video de La Volta Buona si vede Caterinamostrare al pubblico a casa la piantina del nuovo studio televisivo. “Io ci sono, ho già un piano: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Entro da qui, ci sarà il pubblico in questo punto, in quest’altro e anche sopra. E poi c’è il salotto. ...

Dal momento che L'eredità andrà sicuramente nella mani del più gradito Pino, molti sanno ... che era condotto da Caterinache è però tornata in Rai con La volta buona , che occuperà il ......le ultime indiscrezioni La7 avrebbe individuato un nome pesante per sostituire Caterina(... Insinna come noto non è stato confermato al timone del quiz alla cui conduzione andrà Pinoe la ......ha dovuto lasciare il posto a Pinoper la conduzione del popolarissimo quiz show. Nel frattempo, in direzione opposta, ovvero in viaggio verso viale Mazzini, ci sarebbe Caterina, che ...

Balivo e Insegno: i nuovi promo che annunciano il loro ritorno in Rai Biccy

Dopo cinque anni al timone de L'Eredità, l'attore e conduttore romano ha lasciato il posto a Pino Insegno, come sappiamo ... un'altra conduttrice che è invece tornata in Rai, Caterina Balivo. Lo fa ...Si parla di scippo alla RAI da parte di LA7. Il noto conduttore potrebbe passare sulla nuova rete dove che è stato sostituito.