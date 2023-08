Baidoo | «Bello segnare ai finalisti di Champions League! Felice»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nella conferenza stampa al termine di Salisburgo-Inter, insieme al tecnico Gerhard Struber, ha parlato anche Samson, autore del momentaneo 3-3. Di seguito le sue parole sulla rete segnata questa sera.– Queste le sensazioni di Samson, autore della momentaena rete del 3-4 in Salisburgo-Inter: «Abbiamo una squadra molto giovane e sono felicissimo di quanto abbiamo fatto vedere contro idiLeague. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e sonodi aver segnato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

La Red Bull Arena ospita la penultima amichevole estiva dell'Inter: si gioca contro il Salisburgo. Non c'è Lautaro Martinez ...47' - BAIDOO FA 3-3, SUBITO GOL DEL SALISBURGO! Inter ancora distratta in difesa: basta un cross morbido sul secondo palo ai padroni di casa per trovare la via del pari con il neo entrato ...