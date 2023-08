Baby piromane sorpreso da un drone VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - Un bambino di 10 anni e suo nonno sono stati scoperti da undella task force regionale mentre appiccavano un incendio a Zungri (Vibo Valentia). A renderlo noto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sul suo profilo facebook, con un post nel quale ha pubblicato le immagini trasmesse dal. "Con i nostri droni - dice Occhiuto - in due settimane abbiamo beccato 32 piromani. Alcuni dicono che non sono piromani ma incendiari: sono comunque degli stupidi perché incendiano e appiccano il fuoco nelle bellissime montagne della Calabria. Li abbiamo beccati e li abbiamo segnalati ai carabinieri". "Due immagini oggi mi hanno particolarmente colpito - continua il governatore -. Una riguarda un bambino che va a incendiare in un bosco come se fosse un professionista, appiccando più fuochi a distanza, poi si mette a camminare, si ...