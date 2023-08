Avventura militare Cina più povera | Xi Jinping pronto a tutto | scatta l' allarme

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La locomotiva cinese rallenta e, se la tendenza si dovesse rafforzare, il timore è che il regime comunista di Pechino sia tentato da avventure militari, contro la vittima designata, cioè Taiwan, ma non solo, per distrarre l'opinione pubblica interna col nazionalismo e le parole d'ordine sull'accerchiamento nemico. Negli ultimi giorni navi militari cinesi hanno lambito l'Alaska insieme a quelle russe, in contrapposizione alla Marina USA, mentre unità di Pechino hanno rinnovato la tensione con le Filippine. Il conflitto in Ucraina è scomodo per Pechino, in quanto perturba l'economia mondiale, ma a dispetto della recente conferenza di Gedda, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha rassicurato ieri il collega russo Sergei Lavrov sul fatto che «laè imparziale e resta amica della Russia». SCENARI DI DECLINO - È presto per uno scenario del genere, ma qualche indizio ...