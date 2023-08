Australia | la minaccia alla Grande Barriera Corallina | cos’è El Niño e perché si teme lo sbiancamento dei coralli

(Di mercoledì 9 agosto 2023) El Nino, evento climatico periodico in grado di causare fenomeni atmosferici intensi in più parti del mondo, preoccupa l’. La, che ha la piùestensione di corallo nel mondo con oltre 2.900 barrierene singole e 900 isole, rischia di continuare a deteriorarsi a causa del riscaldamento stagionale oceanico. A lanciare l’rme è l’ente scientificon Institute of Marine Science (Aims), citato da Afp, cheun massiccio evento dideiquest’anno. Era già successo lo scorso anno quando ha trasformato il corallo brillante in una massa bianca. Nei mesi successivi laè riuscita in parte ...

DONNE GLOBALI per la PACE: "La NATO è unae dev'essere sciolta" - Report di Patrizia Sterpetti (Wilpf - Italia) sull'incontro a ... A., Cipro, Grecia,, U. K., Belgio, Italia, Germania, ...I precedenti Non sembra essere così remota l'ipotesi che El Nino si sviluppi innelle prossime settimane. O almeno questa è la previsione dell'Australian Bureau of Meteorology. "Una sola ......la Repubblica Federale poté riarmarsi per volere delle potenze alleate per fronteggiare la... caduto prigioniero degli inglesi nel 1941, inviato in, tornò in patria nel 47. In un...

Australia, la minaccia la Grande Barriera Corallina: cos'è El Niño e ... Open

Una vastissima rete di pedofili è stata sgominata dalle autorità australiane con l’aiuto dell’FBI. L’inchiesta aveva preso il via a seguito del duplice omicidio di due 007 in una sparatoria nel 2021 ...Sarebbero pesanti le ripercussioni per l'Ue, se inquadrate in quella guerra delle materie prime, parallela a quella militare. Rischia di ripetersi la solita ...