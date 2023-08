Auguri Madonna | diva per sempre

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La trama è quella della sua vita, la protagonista è lei e l’ambientazione è il mondo. Sono queste le uniche tre certezze del progetto più ambizioso della carriera di: raccontare in due ore e mezzo di pellicola 40 anni da performer e 65 di vita (il compleanno cade il 16 agosto). Sta scrivendo la sceneggiatura Lady Ciccone, «obbligata» per una volta nella sua esistenza a guardare indietro e non avanti, a riavvolgere il nastro di una rivoluzione, la sua, che ha cambiato perle regole della cultura pop. Partendo da zero, anzi da 35, come ha svelato in un post social diventato storia: «Senza YouTube, senza The Voice, senza American Idol, senza la Disney. Solo 35 dollari in tasca e un sogno. Ah, senza nemmeno Instagram, Twitter e TikTok…». Si racconta che al suo arrivo nella Grande Mela dal natio Michigan abbia chiesto a un tassista di ...