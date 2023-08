Audero | il giorno delle visite mediche e le cifre per la chiusura – SM

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Emilsarà presto l’altro portiere dell’Inter. Il calciatore verrà dalla Sampdoria, da Sport Mediaset vengono sottolineati tutti i dettagli. SECONDO – Emilsarà nelle idee della dirigenza il secondo portiere dell’Inter. Filip Stankovic farà il percorso inverso e andrà alla Sampdoria. I nerazzurri hanno chiuso l’affare per l’ex Juventus con un prestito con diritto di riscatto al prossimo anno fissato a 7 milioni di euro. Domanisvolgerà le. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Novità in casa Sampdoria . Con la cessione diall'Inter , ancora in corso ma in dirittura d'arrivo, il mercato del club blucerchiato si è ...che potrebbe arrivare nello stesso. D'altro ......c'è il caso che pure per il centravanti trovi una soluzione italiana e così per il portiere di riserva () richiesto in prestito. Come vedete, colpi di scena alla Tex Willer. Poi forse un...... al nono piano di viale della Liberazione si sono riuniti Piero Ausilio e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi e di Emil, estremo difensore della Sampdoria . Così, nelin cui è ...

Inter, Sommer è ufficiale: Audero sarà il suo vice Sky Sport

Milano – Il giorno dopo l'ufficialità dell'acquisto di Yann Sommer e avendo sistemato il discorso portieri con l'arrivo dalla Sampdoria di Emil Audero (prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni d ...In un video sul canale Youtube, il giornalista di fede bianconera Claudio Zuliani ha acceso la polemica su una trattativa di mercato.