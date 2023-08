ATP Toronto | Puppo su Sinner-Berrettini | “Come Panatta-Barazzutti di 40 anni fa Ci sarà un fattore decisivo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un giorno particolare per il tennis italiano. Oggi, per la prima volta, Je Matteosi affronteranno in un incontro del circuito maggiore, ovvero il secondo turno del Masters1000 di(Canada). Una partita che metterà in palio l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo nordamericano. Match in cuigode dei favori del pronostico, tenendo conto della classifica e anche della stagione corrente nella quale il romano ha avuto diversi problemi. Tuttavia, quanto accaduto a Wimbledon ha messo nelle condizioni entrambi di esprimere il loro miglior tennis: Jk ha raggiunto la sua prima semifinale in carriera in uno Slam; Matteo si è spinto fino agli ottavi in maniera del tutto inattesa. Il successo nel primo turno a, ...