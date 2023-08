ATP Toronto | Jannik Sinner | “La semifinale a Wimbledon mi ha dato fiducia | voglio vincere qui o in uno dei tornei più importanti”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una programmazione oculata.ha scelto di fermarsi e di allenarsi prima di volare in Canada e presentarsi al via del Masters1000 di. L’altoatesino è atteso da un periodo molto intenso, come tutti i tennisti di alto livello, considerando il torneo di Cincinnati della prossima settimana e soprattutto gli US Open che inizieranno a fine agosto.vuole essere pronto e per questo la decisione è stata quella di lavorare in maniera importante su aspetti tecnici e fisici. Presente nella cerimonia del sorteggio del tabellone principale, si è notato unmolto sereno e dalla battuta pronta. “Preferisco giocare qui ache a Montreal… L’anno prossimo dirò il contrario“, le sue parole con il sorriso.: “Preferisco giocare qui a ...