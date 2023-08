Atp Toronto 2023 | oggi Berrettini-Sinner | orario | dove vederlo in tv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Matteocontro Jannikper la prima volta. Attesa al Masters 1000 diper il derby tutto italiano – un inedito – valido per il secondo turno del torneo canadese. La sfida tra i due tennisti è in programma, mercoledì 9 agosto, intorno alle 21.30-22 italiane.è il quarto match programmato sul Grand Stand,si comincia a giocare alle 17 italiane. Sarà la prima volta assoluta che l’altotesino e il romano si affronteranno in un torneo Atp. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201, e in streaming con Sky Go o NOW.scenderanno in campo anche altri due azzurri: Lorenzo Musetti, che dopo il netto successo contro il giapponese Yoshihito Nishioka, se ...

Casper Ruud avanza agli ottavi di finale del torneoMasters 1000 di(cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il norvegese, numero 5 del mondo e terza testa di serie, supera il ceco Jiri Lehecka, numero 36 del ranking, con il punteggio ...Berrettini contro Sinner. Attesa al Masters 1000 diper il derby tutto italiano valido per il secondo turno della competizione canadese. La ...e il romano si affronteranno in un torneo. L'...I risultati nella notte aCasper Ruud non ha avuto problemi a liberarsi del ceco Lehecka ... Tra gli altri risultati Alexander Zverev ha superato l'ostacolo Tallon Griekspoor (finalista all'...

Berrettini-Sinner, dove vedere il match dell’Atp Toronto Corriere della Sera

Il norvegese, testa di serie numero 3, si impone in due set sul ceco Lehecka TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) - Casper Ruud si qualifica per gli ...(Adnkronos) – Berrettini contro Sinner. Attesa al Masters 1000 di Toronto per il derby tutto italiano valido per il secondo turno della competizione canadese. La sfida tra i due tennisti è in programm ...