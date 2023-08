ATP Toronto 2023 | Matteo Arnaldi sbatte contro il muro Daniil Medvedev nel 2° turno

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Niente da fare per. Nel 2° in, sul Grandstand, il ligure deve cedere alla solidità di(n.3 del mondo). La sfida, valida per il secondodel Masters1000 di(Canada), ha sorriso al moscovita con il punteggio di 6-2 7-5, abilissimo a esibire il suo schema preferito: rimandare dall’altra parte della rete qualunque cosa e forzare all’errore l’avversario. Il tennis da sabotatore sopraffino diha avuto pieno successo, al cospetto di unche non ha trovato le soluzioni ai tanti problemi che il russo gli ha proposto. La testa di serie n.2 del torneo, dunque, approda agli ottavi di finale e affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e l’australiano Thanasi ...

Ci si prepara alla grande sfida. Jannik Sinner, nel 4° incontro del Grandstand, affronterà Matteo Berrettini un derby particolarmente atteso. Per la prima volta, i due azzurri si confronteranno nel se ...Segui in streaming le partite degli ATP Masters 1000 di Toronto, il grande torneo di Tennis che si sta giocando in Canada.