ATP Toronto 2023 | Lorenzo Musetti batte Kokkinakis in rimonta e raggiunge Medvedev agli ottavi

(Di mercoledì 9 agosto 2023)fatica parecchio mail qualificato australiano Thanasi(n.86 al mondo) ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di(Canada, cemento). Dopo aver perso il primo set per 6-4, l’italiano classe 2002 (testa di serie n.16) riesce a rialzarsi e a imporsi incon il risultato finale di 4-6 7-5 6-4 dopo ben due ore e 53 minuti di gioco. Oral’azzurro sfiderà il temibile Daniil(n.3 del seeding), uscito vincitore poco fa dalla partita contro l’altro italiano Matteo Arnaldi con un buon 6-2 7-5. Pronti, via esubisce subito un break dopo un doppio fallo sul 40 pari e un successivo vincente di dritto di. Sull’1-0 l’australiano ...

Musetti si regala Medvedev. Il russo elimina Arnaldi Sarà Daniil Medvedev a sfidare Musetti agli ottavi. Il russo ha eliminato con il punteggio di 6 - 2, 7 - 5 Matteo Arnaldi. Alcaraz sempre 1°, Berrettini 38°: il ranking La stagione del tennis prosegue con i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Carlos Alcaraz sempre numero 1. Oggi mercoledì 9 agosto, al secondo turno dell'Master 1000 di Toronto, va in scena il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner, un match che mette per la prima volta di fronte gli ultimi due tennisti del Bel Paese a essere entrati

Gaël Monfils (ATP 276) si è concesso al Masters 1000 di Toronto una vittoria contro un top 5 come non accadeva dal marzo 2022. Il 36enne francese, già numero 6 delle classifiche nel lontano 2016, è sa ...TORONTO (CANADA) - Finisce l'avventura di Matteo Arnaldi all' Atp di Toronto, Masters 1000 canadese che si svolge sul cemento. L'azzurro è stato eliminato al secondo turno dal russo Daniil Medvedev.