Atletica | Simone Bertelli decolla nell’oro | l’asta è italiana | trionfo agli Europei Under 20!

(Di mercoledì 9 agosto 2023)ha firmato una strepitosa magia a Gerusalemme e si è laureato Campione d’Europa20 nel salto con. Il piemontese era uno dei grandi favoriti della vigilia, dopo che in inverno era volato a 5.51 metri (record italiano juniores al coperto) e che nella prima parte d’estate era stato capace di issarsi a 5.45 in quel di Ginevra e di vincere i Campionati Italiani Assoluti con un balzo da 5.40 a Molfetta. La pressione non ha frenato il nostro portacolori, che con freddezza ha vinto ed è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Il 18enne si è reso protagonista di una gara di assoluto spessore tecnico, a conferma di un talento molto solido e con ampi margini di miglioramento: è entrato in gara a 5.20 e ha valicato la quota alla seconda prova, gli è servito il secondo tentativo anche a 5.30, ...