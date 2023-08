Atletica | quale condizione per Jacobs ai Mondiali? Che tempi serviranno per la finale e per vincere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Marcellsta pubblicando con continuità video riguardanti la propria preparazione fisica: dopo le intense settimane di allenamento al Paolo Rosi di Roma, il Campione Olimpico dei 100 metri si è trasferito in Germania per affinare il lavoro in vista dei, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. Il Messia dell’tricolore sembra essersi lasciato alle spalle i vari acciacchi fisici che lo hanno fortemente debilitato negli ultimi mesi e che in questa stagione all’aperto lo hanno limitato a disputare una sola gara, tra l’altro senza con: 10.21 in Diamond League a Parigi. Dall’uscita nella capitale francese sono però ormai passati un paio di mesi e il morale sembra essere quello dei migliori per Marcell, che punta a presentarsi con grande convinzione alla ...