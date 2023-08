Atletica | Nafissatou Thiam non ce la fa | la campionessa olimpica di eptathlon rinuncia ai Mondiali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La due voltee mondiale di, la belga, alle prese con dei dolori al tendine d’Achille, non difenderà il suo titolo iridato aidi Budapest (19-27 agosto). “La preparazione di Nafi è stata stravolta da problemi ai suoi tendini d’Achille e dopo vari consulti con la sua squadra, ha deciso di non rischiare di aggravare il problema partecipando a Budapest”, ha spiegato la federazione belga in un comunicato. “Nafi è delusa per aver saltato un campionato importante, ma rimane concentrata sui suoi obiettivi a lungo termine e le Olimpiadi di Parigi”, si legge nella nota. Il mese scorso, Nafiaveva giàto ai meeting di Monaco (21 luglio) e Londra (23 luglio), dove avrebbe dovuto esibirsi ...