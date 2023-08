Atletica | lo staff di Marcell Jacobs rassicura | “Sarà ai Mondiali di Budapest! Nessun mistero”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La domanda è la seguente: chevedremo in vista dei prossimidi(19-27 agosto)? Nei fatti, il ricordo del campione olimpico dei 100 metri è fermo alla prestazione incolore in Diamond League a Parigi, dove l’azzurro concluse con un tempo molto distante suo meglio (10.21). Una corsa impacciata quella di, che aveva posto l’attenzione sugli ormai noti problemi fisici del due-volte oro a Cinque Cerchi a Tokyo. Negli ultimi giorni,ha pubblicato con continuità video relativi alla propria preparazione, dopo aver trascorso intense settimane di allenamento al Paolo Rosi di Roma. Inoltre, è noto il trasferimento in Germania per affinare la sua preparazione ed effettuare gli ultimi controlli del caso. In sostanza, sembra che le criticità legate ai ...

... Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo, dopo i dubbi sollevati da alcuni media in questi giorni sulle sue condizioni in vista dei mondiali dia Budapest dal 19 agosto. "Marcell sta ...Lo riferisce una fonte delloall'Ansa per rassicurare i tifosi del campione olimpico a pochi giorni dal via della rassegna iridata di, in programma a Budapest dal 19 agosto. 'Era ...Marcell Jacobs sarà presente ai Mondiali didi Budapest , in programma dal 19 agosto. A confermarlo all' ANSA è una fonte dellodello sprinter azzurro. ' Nessun allarme, nessun mistero: Jacobs ha fatto gli ultimi controlli come ...

La spiegazione dall'entourage dello sprinter azzurro dopo i dubbi sollevati da alcuni media sulle sue condizioni in vista dei mondiali a Budapest dal 19 agosto ...Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Nessun mistero o allarme per Marcell Jacobs. Ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei mondiali”.