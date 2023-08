Atletica | Europei Under 20 | argento nella 10 km di marcia per Giulia Gabriele

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gerusalemme, 9 ago. -(Adnkronos) - All'indomani dell'oro di Mattia Furlani nel salto in lungo arriva la seconda medaglia per la squadra italiana agli20 di Gerusalemme. È l'dinei 10 km disu pista. La 17enne romana chiude con il tempo di 46'57" dietro alla spagnola Sofia Santacreu, oro in 46'. Fino all'ultimo rettilineo anche la livornese Giada Traina lotta per una medaglia: alla fine è quarta al traguardo in 47'17" superata nei metri conclusivi dalla francese Ana Delahaie che agguanta il bronzo con 47'12".

Il campione olimpico è un mistero. Non si è presentato al raduno degli atleti azzurri delle staffette, non si allena, è sparito Monaco di Baviera (Germania) 16/08/2022 - CampionatiLeggera / foto Imago/Image Sport nella foto: Lamont Marcell Jacobs ONLY ITALY Marcell Jacobs è ancora un mistero. Il 19 agosto dovrà essere in pista, a Budapest, per i Mondiali di ...... così Mattia Furlani dopo l'oro nel lungo agliU20 di Gerusalemme con 8,23, un anno dopo il ... sono 80, a partire da Jacobs e Tamberi Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello ...Così Mattia Furlani, oro nel salto in lungo agliUnder 20, parla al termine della competiizone continentale di categoria. 'La gara è stata un po' sfortunata per il vento e per le battute non ...

Atletica, Giulia Gabriele sul podio da minorenne agli Europei Under 20! Splendido argento nella marcia OA Sport

Arriva la seconda medaglia per la squadra azzurra agli Europei U20 nella mattina del day 3 a Gerusalemme. È l’argento di Giulia Gabriele nei 10.000 di marcia su pista con il tempo di 46:57 dietro alla ...Giulia Gabriele ha conquistato una splendida medaglia d'argento nella 10.000 metri di marcia agli Europei Under 20 di atletica leggera, andata in scena questa mattina a Gerusalemme (Israele) a partire ...