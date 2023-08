Atletica | Europei U20 | Simone Bertelli conquista l’oro nell’asta

(Di mercoledì 9 agosto 2023)vince l’Europeo U20 dicon 5,40 alla prima prova, battendo lo svizzero Valentin Imsand. Chiude al quinto posto Federico Bonanni con il personale eguagliato di 5,20. Nella finale dei 1500 è quinta invece Matilde Prati in 4:20.85; ottavo posto per Matteo Di Benedetto (47.71) in quella dei 400 metri. Entra nel vivo a 5,20 la finale dell’asta quando si presenta, dopo un errore, supera la quota alla seconda prova con ampio margine. Ci riesce alla prima Federico Bonanni che pareggian il personale della scorsa stagione nell’occasione più importante dell’anno; invece il romano si era salvato a 5,10 con il terzo e ultimo tentativo. Anche a 5,30 il secondo salto è quello buono per il torinese(Saf...

Dopo Mattia Furlani, l'Italia conquista un altro titolo agliUnder 20 di, in corso a Gerusalemme. Simone Bertelli ha vinto la medaglia d'oro nel salto con l'asta, riuscendo a superare al primo tentativo la misura di 5.40. Il torinese classe ...Il giovanissimo Mattia Furlani, dopo la vittoria del titolo Under 20 ai Campionatididi categoria con la misura di 8,23 nel salto in lungo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del 18enne: 'Con un risultato del genere si può sognare anche a livello ......dell'azzurra sono puntati su Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino, con Mattia Furlani che ha aumentato sensibilmente l'hype attorno a se conquistando l' oro agli...

Atletica, Europei Under 20: Furlani oro nel salto in lungo con 8.23 Sky Sport

Apre Diego Giampaolo, marciatore delle Fiamme Gialle Simoni: dopo il trionfo in Coppa Europa, alle 6 italiane cerca il titolo europeo U20 dei 10mila di marcia. In mattinata anche le batterie delle ...Simone Bertelli ha firmato una strepitosa magia a Gerusalemme e si è laureato Campione d'Europa Under 20 nel salto con l'asta. Il piemontese era uno dei grandi favoriti della vigilia, dopo che in inve ...