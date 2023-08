Atletica | Europei U20 | programma e orario del 9 agosto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Terza giornata agliU20 dileggera che si stanno tenendo a Gerusalemme. Ieri c’era una grande attesa per la finale del salto in lungo maschile e Mattia Furlani non ha di certo deluso le attese. Con un 8.23 al primo salto si è assicurato l’oro davanti al bulgaro Saraboyukov che ha provato a rimontare e si è allungato fino ad un pericoloso 8.22. Per il resto, tanti personali ieri con gli azzurrini che hanno detto la loro in tutte le discipline. Oggi però sarà un nuovo giorno di gare e medaglie, ecco cosa ci aspetta e chi saranno gli azzurri in gara.U20 di Gerusalemme: ile l’Matilde Prati – Crediti foto: Fidal Facebook GRANA/FIDALQuesto ildella mattina: 6:00 Givat Ram Stadium 10000m Race Walk ...