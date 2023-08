Atletica | Elena Vallortigara salta i Mondiali di Budapest

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023)non sarà in gara aididi, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il bronzo iridato nel salto in alto dovrà rinunciare alla rassegna “per motivi sanitari legati a un problema fisico che ha caratterizzato la sua stagione”, fa sapere la Fidal. Nella giornata di oggi sono già iniziati gli accertamenti per valutarne e programmarne il recupero fisico e il ritorno alla piena efficienza. Nelle ultime settimane latrice vicentina ha vinto il titolo italiano a Molfetta con la misura di 1,87 e sabato scorso in Germania, a Heilbronn, hato 1,83 nell’ultimo test pre-Mondiale, prima di decidere per la rinuncia. Scende così a 79 il numero degli azzurri in partenza per”, scrive la Federazione. ...