Atletica | Daniele Groos rasenta il muro dei 21” ed è bronzo sui 200 agli Europei Under 20!

(Di mercoledì 9 agosto 2023)ha conquistato una splendida meda disui 200 metri20 dileggera. L’azzurro è riuscito ad agguantare il risultato di lusso sul mezzo giro di pista a Gerusalemme (Israele), tando il traguardo con il tempo di 21.01 (1,0 m/s di vento a favore). Si tratta del nuovo personale per il 22enne, che lo scorso 23 luglio corse in 21.26 a Grosseto. Il laziale ha accarezzato ildei 21 secondi, che in realtà aveva già sfondato in mattinata durante la semifinale, ma il 20.93 era stato condizionato da una brezza di 3,2 m/s, ben oltre il limite del consentito per omologare le prestazioni. Il portacolori dell’Futura Roma ha conquistato la quarta ...

Apre Diego Giampaolo, marciatore delle Fiamme Gialle Simoni: dopo il trionfo in Coppa Europa, alle 6 italiane cerca il titolo europeo U20 dei 10mila di marcia.

Apre Diego Giampaolo, marciatore delle Fiamme Gialle Simoni: dopo il trionfo in Coppa Europa, alle 6 italiane cerca il titolo europeo U20 dei 10mila di marcia. In mattinata anche le batterie delle ...Dieci azzurri in gara a Gerusalemme, nel pomeriggio della terza giornata agli Europei under 20. Attesi in finale gli astisti Simone Bertelli e Federico Bonanni, sui 400 metri Matteo Di Benedetto, nel ...