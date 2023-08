Atalanta-Pergolettese 3-0 | per Scamacca debutto in nerazzurro con gol

...- Pro Vercelli 6 - 0 29 luglio: Bournemouth -1 - 3 2 agosto:- Pro Sesto 3 - 0 5 agosto: Union Berlin -4 - 1 9 agosto:3 - 0 12 ...La Juventus segna 8 gol nella sfida in famiglia allo Stadium contro la Next Gen: doppietta per Vlahovic, tripletta di Kaio Jorge. L'batte lacon il primo gol di Scamacca, mentre il Milan perde contro il Trento. In campo l'Inter contro il ...Joakim Maehle non è nemmeno in panchina nell'impegnata nell'amichevole in sede a Zingonia contro la. La società sta infatti perfezionando il trasferimento dell'esterno danese classe 1997 al Wolfsburg: sarà a titolo ...

Rivivi ATALANTA-PERGOLETTESE Frana Gomme Madone 3-0 (45' Zapata, 54' Scamacca, 88' Muriel) Tutto Atalanta

Scamacca segna all'esordio con l'Atalanta, ma sono Luis Muriel e Duvan Zapata ad essere ancora i più acclamati dal pubblico di Zingonia ...Calciomercato Torino / Vagnati vuole convincere Soppy ad accettare l'offerta del Torino, ma l'esterno vuole prima garanzie di minutaggio ...