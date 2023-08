Atalanta | non solo la Roma su Muriel | sirene tedesche

LA VOLTA BUONA - Parlando di idee che ritornano, Merih Demiral potrebbe cambiare club, macolori: gennaio 2023, per il dopo - Skriniar già si pensava al turco ex Juve, che però l'...L'accordo tra Milan eMilan ehanno già un accordo per definire il trasferimento ... La stagione di De Ketelaere con il Milanla migliore delle annate per De Ketelaere, quella ...Pioli manda in campo chiaveva giocato contro il Monza, con i nuovi Chukwueze (presente anche ...gli appuntamenti estivi prima della Coppa Italia e del via del campionato il 19 agosto16 ...

Calciomercato Roma - L'Atalanta non apre al prestito di Zapata Voce Giallo Rossa

Continuano le trattative tra Torino e Atalanta per lo scambio tra Wilfried Singo e Brandon Soppy. I granata e i nerazzurri di Bergamo vorrebbero trovare ...Non solo le prime insicurezze del nuovo arrivato Yann Sommer: a Salisburgo, nel corso dell'amichevole vinta dall'Inter per 3-4 contro i padroni di casa della Red Bull, l'intero reparto arretrato neraz ...