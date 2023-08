(Di mercoledì 9 agosto 2023) BERGAMO - Lacontinua a lavorare duramente sul mercato, ancora a caccia dell' attaccante da regalare a Mourinho . Sfumato Scamacca , andato all', i giallorossi potrebbero puntare ...

E intanto dall'ultima amichevole dell'sono arrivati segnali ...Il punto è che anche l'è libera di fare le suee non ci sarebbe da stupirsi né di un improvviso rinsavimento da parte di chi rappresenta un calciatore, che ha grandi potenzialità ma ......sembrava caduta su Gianluca Scamacca ma l'inserimento imprevisto e imprevedibile dell'ha ... Lepoi le faremo più avanti e faremo quella giusta. Voglia di gol: l'Inter cerca di azzeccare ...

Atalanta, le scelte su Zapata e Muriel in amichevole e i segnali alla Roma Corriere dello Sport

L'Atalanta si gode subito Gianluca Scamacca. I nerazzurri tornano a vincere dopo il ko di Berlino (4-1 il risultato finale) rifilando tre reti alla Pergolettese, compagine che milita in Serie C: il ...I due attaccanti nerazzurri sono obiettivi per i giallorossi, che preparano l'offerta: la decisione del club nell'ultimo test ...