Atalanta | guarda Giulia Scamacca | tifosi pazzi per la sorella del bomber | FOTO

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gianlucaè il grande colpo del mercato estivo dell’. Ilitaliano non ha brillato particolarmente nell’ultima avventura al West Ham ma ha fame di gol e voglia di lasciare il segno. L’affondo dei bergamaschi, che ha lasciato di sasso l’Inter, è stato decisivo per convincere il calciatore a tornare in SerieA. Arriva ancheRitorna in Italia ed è pronta a diventare una nuova tifosa nerazzurra anche, ladell’attaccante. Idel West Ham hanno già imparato ad apprezzarla per la sua bellezza, quelli dell’ci metteranno davvero poco a fare lo stesso. Leche posta su Instagram parlano da sole: bellezza mediterranea, lunghi capelli neri, un fisico ...

Ore 12:56 - Per sostituire Roger Ibanez, la Romaancora in casa. Tiago Pinto starebbe infatti sondando il terreno per Merih Demiral , fuori dal progetto tecnico di Gasperini. Su di ...tutti gli incontri della tua squadra del cuore e goditi ogni singolo istante dal 19 agosto ...Empoli - Hellas Verona Inter - Monza Genoa - Fiorentina Roma - Salernitana Sassuolo -Lecce ...... il Napoli a dieci giorni dall'inizio del campionatoa centrocampo. E' andato via Ndombelé, ... l'olandese Kopmeiners, l'spara altissimo, quasi la stessa cifra incassata dallo United per ...

La Roma guarda in casa Atalanta: nel mirino Zapata e Muriel RomaNews

Il calciomercato estivo non si ferma: l’Arabia Saudita continua a saccheggiare i campionati europei e il Napoli mette le mani su Jens Cajuste e fa una nuova offerta per Gabri Veiga. Andiamo a vedere q ...Per consolidare il reparto difensivo l'Inter avrebbe messo nel mirino Tanganga. Come alternative si guarda a Toloi e Demiral dell'Atalanta ...