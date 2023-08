Atalanta | 3-0 alla Pergolettese | Scamacca subito in gol

L'attaccante appena arrivato dal West Ham va a segno. Di Zapata e Muriel le altre due reti ZINGONIA - L'tornavittoria dopo la sconfitta contro l'Union Berlino. Nel test match giocato sui campi di Zingonia, i nerazzurri hanno vinto 3 - 0 contro la Pergolettese, compagine che milita in ...... giornalista di BergamoNews, che è inviato a Zingonia per assisterepartita: "Prima uscita nerazzurra per Scamacca, che parte dalla panchina nell'amichevole dell'contro la Pergolettese ...... che sta facendo pressioni sul nuovo tecnico del Santos Aguirre per essere cedutosocietà ... La Roma segue attentamente anche Muriel e Zapata , che però l', di certo non intenzionata a ...

Zapata, Scamacca e Muriel: 3-0 dell'Atalanta alla Pergolettese Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Duván Zapata aveva invece sbloccato il risultato alla fine del primo tempo ... Contro la Pergolettese, l’Atalanta è scesa in campo con queste formazioni. Atalanta 1° tempo (3-4-3): Musso; Okoli, ...L'attaccante appena arrivato dal West Ham va a segno. Di Zapata e Muriel le altre due reti ZINGONIA (ITALPRESS) - L'Atalanta torna alla vittoria ...