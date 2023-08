Assunzioni sostegno GPS ed elenco aggiuntivo 2023 | vincolo triennale anche per assunti da mini call veloce Eccezioni

...Calderone -  e ci dicono che il mercato di lavoro sta dando delle risposte in termini di...a integrare la ricarica mensile del sussidio per chi è in difficoltà economica con un"una ......surroghe - possibili nelle province in cui i posti liberati dalle rinunce vengono coperti scorrendo ancora le graduatorie - i posti liberi dopo la fase straordinaria dida GPS...... permette, una volta superato, di entrare di ruolo Se si rientra nel numero dei posti banditi si segue un iter simile a quello delleavvenute finora per GPSo concorso ...

Assunzioni per ruolo GPS sostegno 2023, mini call veloce: chi può presentare domanda e chi no Orizzonte Scuola

36, conservando il ruolo di attuale titolarità , quindi svolgere il previsto percorso che condurrà al ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e, infine, accettare la nuova ...«Questo problema non si risolverà se non si procede alle assunzioni da prima fascia Gps anche per i posti comuni, così come per il sostegno, e dalla seconda fascia con 3 anni di servizio. Da anni ...