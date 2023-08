Assunzioni per ruolo sostegno GPS 2023 | quali sanzioni per chi rinuncia all’incarico pur non avendo ancora firmato presa di servizio?

In assenza di domanda, le aziende sono costrette a ridurre la produzione, a congelare leo a licenziare e ad accettare ulteriori scontismaltire le scorte, il che pesa sulla loro ...La diminuzione dei prezzi dei beni e dei servizi, potrebbe portare le aziende cinesi a ridurre la produzione, limitando lee licenziando i dipendenti. Oltre a dover accettare sconti...NuoveSempre il quotidiano napoletano ha sottolineato che l'orizzonte di nuoveappare assai incerto. 'Stiamo aspettando l'approvazione del bilancioattivare un progetto di ...

Assunzioni per ruolo GPS sostegno 2023, mini call veloce: chi può presentare domanda e chi no Orizzonte Scuola

Al via le domande per la mini call veloce per gli aspiranti delle GPS che vogliano partecipare alle assunzioni in ruolo sui posti disponibili in altre province, seguendo la procedura prevista dal DL ...«Questo problema non si risolverà se non si procede alle assunzioni da prima fascia Gps anche per i posti comuni, così come per il sostegno, e dalla seconda fascia con 3 anni di servizio. Da anni ...