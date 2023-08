Assicurazione Medici | quanti sono i medici che hanno una polizza veramente adeguata?

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Legge Gelli-Bianco, identificata come legge n. 24/2017, ha apportato rilevanti modifiche riguardanti l’. Queste novità si applicano sia alle strutture sanitarie che aie agli operatori sanitari, in relazione alla responsabilità civile legata alle loro azioni. La legge Gelli ha stabilito l’obbligo dell’, ma non ne ha fatto un requisito irrinunciabile. Ha lasciato alle strutture sanitarie la libertà di decidere tra assicurarsi o adottare misure equivalenti, senza punizioni per l’omissione di una scelta. Invece, per quanto riguarda le professioni sanitarie, la legge segue linee guida preesistenti. L’obbligo dell’ai sensi della Legge Gelli La Legge Gelli-Bianco stabilisce l’obbligo assicurativo per diverse categorie ...