Così Alessandro Onorato,ai Grandi eventi di Roma Capitale, in merito alla polemica sorta per il concerto di Travis Scott. "Sentire la sovrintendente dire: 'al Circo Massimo bisogna fare ...... il concerto dedicato al grande interprete americano, si è confermato unodi successo. Sul ... Guidi ha riconosciuto tra il pubblico l'alla cultura del comune di Viterbo Alfonso ..."Chivasso " ha dichiarato l'all'Ambiente Fabrizio Debernardi - è in 'gran spolvero' per ... Alle ore 21, al Foro Boario, si terrà 'Divina', un grande spettacolo di musica basato sulla ...

Assessore, su show Circo Massimo non decide Sovrintendente Agenzia ANSA

"C'è stata una polemica sul concerto di Travis Scott, una polemica sterile. Al Circo Massimo con 60 mila ragazzi di età media di 20 anni ci sono stati zero incidenti". (ANSA) ...Il concerto di Travis Scott continua a far discutere. Non solo gli addetti ai lavori, ma anche i protagonisti della politica capitolina. La direttrice ...