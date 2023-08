Assassin’s Creed Mirage | Il nuovo titolo di Ubisoft sarà disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One?

(Di mercoledì 9 agosto 2023)inaugura una nuova generaziper la serie e offre una rivisitazidei concetti classici che hanno reso grande il franchise. Si tratta di una rivisitazidelle origini di, che riporta i giocatori in Medio Oriente e offre loro un gioco più piccolo e più breve. Tuttavia, come per molti giochi in uscita in questi giorni, i giocatori si chiedono sesolo per le console più recenti. Quindi,arriverà su PS4? È una domanda comprensibile, perché con il passare del tempo i giochi diventano più tecnici e impegnativi per i sistemi più vecchi e, dopo tutto, la ...

... ma l'esplosione che ha subito circa 10 anni fa è stata imponente, sfociata persino nei videogiochi - basta ricordare un: Black Flag uscito praticamente nel momento perfetto. Eppure ...Vi sono altri titoli in fase di sviluppo, tra cui una versione di LEGO: Legacy Heroes Unboxed e un gioco del franchise... Definitive Edition 4K 30 fps 30 fps NO NO Age of Empires IV TBA TBA TBA NO NO Armored Core 6: Fires of Rubicon 4K 60 fps 60 fps NO NOValhalla 4K 30 fps " NO SI...