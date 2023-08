Ascolti tv ieri | leader Trofeo Silvio Berlusconi | Morning News e soap Canale 5

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Glitv di, martedì 8 agosto 2023, hanno fatto registrare un grande successo per ilsu5. Il match Monza-Milan ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori e il 20% di share (netto di 2.842.000, 19,5%). Su Rai1 il film Queen Bees – Emozioni Senza Età è stato visto da 2.039.000 telespettatori, share 14.2%. Il film Horizon Line – Brivido ad Alta Quota su Italia 1 a oltre un milione di telespettatori: netto di 1.064.000, 7.2% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai 3 Filorosso 587.000, 4.5% La7 In Onda Estate 577.000, 4% Rai2 film Momenti di Trascurabile Felicità 547.000, 3.8% Rete 4 serie East New York 369.000, 2.3% e 366.000, 2.7% TV8 film La famiglia Addams 305.000, 2.1% ...

