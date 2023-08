Arturo Stàlteri | il nuovo album è ‘Dodecagon’

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Torna con une splendido lavoro, imperniato su personali rielaborazioni di brani del compositore e pianista minimalista statunitense Philip Glass, uno dei più poliedrici e creativi musicisti italiani. Elo è sicuramente, sin dai tempi del gruppo progressive Pierrot Lunaire, con il minimalismo e l’elettronica negli anni ’70 e poi in classiche incursioni pianistiche, sempre impreziosite da ispirate sperimentazioni. Allievo del grande Aldo Ciccolini ha reinterpretato al pianoforte vari autori contemporanei (Philip Glass, Brian Eno, King Crimson, Franco Battiato) e perfino gruppi rock, come gli amatissimi Rolling Stones. L’in questione si intitola Dodecagon e viene pubblicato dalla Orange Mountain Music, l’etichetta discografica di Philip Glass. Ciò dimostra la stima che il grande ...

... _Creativo - il genius loco italico_ Sabato 22 luglio ore 19:00 Ospite: Andrea Nannini Titolo dell'incontro: _Metafisica, o la potenza del pensiero_ Martedì 25 luglio ore 19:00 Ospite:...L'album 'benedetto' dal compositore americano Philip Glass Spoleto, 18 luglio 2023 - L'ultimo album di, apprezzato da critica e pubblico, è una vera chicca per chi ama uno dei ...si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila. Ha studiato a Roma con Vera Gobbi Belcredi e a Parigi con Aldo Ciccolini. Ha frequentato, come allievo ...