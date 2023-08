Artemis II | l' equipaggio incontra la ' nave'

Leggi su aliveuniverse.today

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per la prima volta i quattro astronauti prescelti dalla NASA per volare attorno alla Luna nella missione2 hanno visto da vicino la capsula Orion dove trascorreranno dieci giorni nello spazio. Prosegue anche l'addestramento dei quattro in vista della missione prevista nel 2024, ma si addensano nubi sull'allunaggio di3.