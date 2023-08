Arrivano le stelle cadenti | il clou il 13 all' alba

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - Anche quest'anno, per chi ci crede, sarà possibile esprimere un desiderio osservando la pioggia delle meteore Perseidi, nelle notti fra il 10 e il 14 agosto. Il picco del fenomeno si avrà tra il 12 e il 13, presumibilmente all'del 13, in corrispondenza con condizioni favorevoli della Luna. Per godersi appieno lo spettacolo oltre a posizionarsi in un luogo con un celo buio, non afflitto da inquinamento da luci, sarà opportuno scegliere un punto con una ampia visuale per poter osservare la pioggia di meteore in tutto il suo splendore. Un altro utile consiglio che proviene dagli esperti del Planetario di Torino è quello di individuare il "radiante" il punto dal quale sembrano avere origine le meteore, che nel caso delle Perseidi si trova nella costellazione di Perseo. "Osservando molte meteore di questo sciame- scrivono dal Planetario - si puo' notare che ...