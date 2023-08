Arnaldi-Medvedev oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Matteoaffronterà Daniilal secondo turno deldi, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Ormai il giovane tennista ligure sta diventando una certezza anche al piano maggiore del circuito ATP, con un’impressionante costanza di risultati negli ultimi messi in tornei di categorie anche differenti tra loro. La prima semifinale in un 250, la prima vittoria in un torneo dello slam, ora queste tre affermazioni consecutive qui in Canada tra qualificazioni e main draw.su questa superficie si trova a casa, sarà uno dei primi 3 favoriti per il titolo a New York e ovviamente rappresenta un ostacolo che definire complicato è riduttivo. Sarà, però, la sua prima partita da Wimbledon. PROGRAMMA E ...

Servirà un'impresa invece a Matteocontro la testa di serie numero 2 Danil, campione a Toronto nel 2021. webinfo@adnkronos.comIl programma di oggi degli italiani [Q]vs [2]- 2° match dalle 17 sul Grandstand [16] MUSETTI vs [Q] Kokkinakis (Aus) - 2° match dalle 17 sul Campo 4 BERRETTINI vs [7] SINNER - ......00 - (1) Alcaraz vs Shelton a seguire - Giron vs (5) Rune GRANDSTAND Ore 17:00 - (8) Fritz vs Humbert a seguire -vs (2)a seguire - (13) Zverev vs Davidovich Fokina a seguire - ...

Toronto: Arnaldi si regala Medvedev, oggi tocca a Sonego Tiscali

Attesa per il derby tutto italiano valido per il secondo turno del torneo. In campo oggi anche Musetti contro e Kokkinakis e la sfida Arnaldi-Medvedev ...Matteo Arnaldi a caccia dell'impresa. Oggi, mercoledì 9 agosto, il tennista italiano sfiderà Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Una sfida di altissimo profilo per il nostro ...